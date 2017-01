Uutinen

Etelä-Saimaa: Tästä puhutaan: Kimi Räikkösen juhlapuhe oli hieno ja kalaseljanka herkullista, Kauniille Veeralle sanotaan ei kiitos Lappeenrannan kauppatorin kahvikioskissa on tupa täynnä, kun paikalla on puolet kymmenpäisestä kantakahviporukasta. Jos keskustelu kuumenee liikaa, erotuomarina toimii Tiinan tuvan yrittäjä Tiina Back-Martin. — Tiina heittää pihalle viilentymään, porukan vakiojäsen Jorma Vainikka vitsailee. Sama ryhmä on koolla kesät talvet aamuisin puoli yhdeksästä alkaen. Porukka on tullut niin tutuksi, että Back-Martin muistaa, kenelle kaataa kahvia ja kenelle teetä. Kari Kettusen mukiin lorahtaa jälkimmäistä. Kahvikioskin seinällä roikkuu iltapäivälehtien keltaisia lööppejä. Ne puhuttavat kahviseuruetta päivittäin. Torstaiaamun kuumin puheenaihe on kuitenkin paikallinen, Kaunis Veera -patsas nimittäin. Kaverusten mielipide patsaasta on napakka. — Kaupungin päättäjäthän patsaan paikan sanelevat, mutta jos tämä porukka saisi päättää, patsas ei tulisi mihinkään — Raatihuoneen puistoon ainakaan, Vainikka hymähtää. Kun patsasaihe on käsitelty, puhe kääntyy seurueen Venäjän-reissuihin. Miehet muistelevat herkullista kalaseljankaa, jota he söivät lounaakseen Viipurin-matkalla. Pirkko Luukkosta naurattaa. — Puheenaiheet vaihtelevat tässä porukassa juuri näin: joku sanoo yhden asian, ja siitä tulee mieleen jotain aivan muuta. Tunteita herättää myös formulakuljettaja Kimi Räikkösen juhlapuhe Urheilugaalassa. Se oli hieno, porukka toteaa yksimielisesti nyökkäillen. — Selkeä herrasmiehen puhe, eikä mitään honottamista, Vainikka summaa. Uudessa juttusarjassa käymme aamukahvipaikoissa kysymässä ja kuuntelemassa, mistä kansa puhuu. Jos tiedät hyvän porukan, vinkkaa osoitteeseen uutinen@esaimaa.fi Lue koko uutinen:

