Etelä-Saimaa: Runsas Suomi 100 -lisä veteraanipalvelujen tukeen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden johdosta veteraanipalvelujen määrärahoja on huomattavasti lisätty. Yksikään sotiemme veteraani ei jää Etelä-Karjalassa tänä vuonna ilman kuntoutusta tai kotiin annettavia lisäpalveluja, uskoo Eksoten veteraanineuvoja Sanna Nurmiainen. Valtiokonttori jakaa tänä vuonna kunnille veteraanipalveluihin lähes 41 miljoonaa euroa. Summa on 38 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Valtiokonttori ei ole vielä jakanut rahoja alueellisesti. Kuntien osuus määräytyy sen mukaan, montako veteraania kunnassa oli kirjoilla vuodenvaihteessa. Tämä tieto puuttuu vielä, mutta Etelä-Karjalan tilanne näyttää hyvältä, kertoo Sanna Nurmiainen. Valtionkonttorin lisäksi myös kunnat rahoittavat veteraanien palveluja. — Odotamme Valtionkonttorin päätöstä kuin kuuta nousevaa, jotta pääsemme tekemään veteraaneille palvelupäätöksiä. Epävirallisen tiedon mukaan yhtä veteraania kohden käytettävä määräraha jopa kolminkertaistuu tänä vuonna, Nurmiainen kertoo. Viime vuonna rahaa oli käytettävissä 500 euroa veteraania kohden, nyt siis jopa 1 500 euroa. Etelä-Karjalassa oli viime marraskuussa noin 720 rintamatunnuksen omaavaa veteraania. Poistuma on suurta, sillä vielä puoli vuotta aiemmin heitä oli sata enemmän. Lue koko uutinen:

