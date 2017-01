Uutinen

Etelä-Saimaa: Pirkko Hämäläinen vierailee Lappeenrannan teatterin Terijoella-näytelmässä Maaliskuussa Lappeenrannan kaupunginteatterin näyttämöllä eletään terijokelaista pensionaattielämää vuonna 1933. Pirkko Hämäläinen vierailee Helena Anttosen käsikirjoittamassa Terijoella-näytelmässä Essinä. Essikin on näyttelijätär. — 1930-luku on hyvin kiinnostava ajanjakso, Hämäläinen sanoo. Parikymmentä vuotta oman lapsen omaishoitajana pitivät Hämäläisen tiiviisti Helsingissä. Nyt, kun aikuinen poika on saanut kodin tuetun asumisen talosta, freelancenäyttelijä-äidin on helpompi ottaa vastaan työtarjouksia. Harjoitukset alkavat ensi viikolla. Tiistaina Hämäläinen osallistuu teatterilla kokoontuvaan teatteriklubiin. Lappeenrannan harvinaisuus, teatteri kauppakeskuksen yläkerrassa, on hänestä mielenkiintoinen. — Miksi kulttuurirakennus pitäisi eristää pyhään yksinäisyyteensä? Tämä on ennakkoluuloton ratkaisu. En ole tällaiseen aiemmin törmännyt. Toisaalta ainahan teatterit ovat kaupungin keskellä, eli siellä missä on tapahtumia ja ihmisiä. Ennen Terijoella-näytelmää Lappeenrannassa ensi-iltaan tulee Niskavuoren nuori emäntä. Hämäläinen on esiintynyt kolmessa eri Niskavuori-näytelmässä, kahdesti Kustaavana. — Tykkäsin siitä tavattomasti. Se oli raikas tyttörooli. Freelancerin arkeen kuuluu kaikenlaisia työtehtäviä, jotkut hyvinkin lyhyitä. — Siksi on kivaa tulla vetämään tällainen pidempi jakso. Hämäläinen on uransa aikana vieraillut useissa teattereissa sekä tehnyt elokuva- ja televisiotöitä. Viimeisin merkittävä teatterityö oli Kom-teatterin Vallankumouksessa. Äskettäin hänet on nähty myös elokuvissa Tulen morsian ja Onnenonkija. — Lähinnä äitirooleja, Hämäläinen naurahtaa. Roolinsa rakentamisen hän aloittaa lukemalla käsikirjoitusta. — Teatteriahan ei tehdä yksin, vaan yhteistyössä ohjaajan, muiden näyttelijöiden ja muun henkilökunnan kanssa. Yhteistyö on teatterin suuri voima, ja se, mistä siinä erityisesti pidän. Maaliskuusta toukokuulle Hämäläinen reissaa Helsingin ja Lappeenrannan väliä. Harjoituskaudella hän on Lappeenrannassa viikot ja Helsingissä viikonloput. Näytösten alettua rytmi kääntyy toisinpäin. Hämäläinen ei lähde minnekään ilman uimatarvikkeita. — Aion käydä Lappeenrannassakin uimahallissa. Uiminen sopii näyttelijän aikatauluihin. Samalla, kun hoitaa kuntoaan, voi rentoutua saunassa ja vedessä. Teatteriklubi ti 24.1. klo 17.30, Lappeenrannan kaupunginteatteri, Kaivokatu 5, Lpr. Vieraina Pirkko Hämäläinen ja Sikahauska stand up -festivaalin Panu Kärri. Klubia isännöi teatterinjohtaja Timo Sokura. Lue koko uutinen:

