Etelä-Saimaa: Mikael Kurosesta kuoriutui rämpivän SaiPan ahkerin maalintekijä — "Sain tartuttua itseäni niskasta kiinni" Kolmatta kauttaan SaiPassa pelaava Mikael Kuronen on ollut kuluvalla kaudella yksi hapuilevan lappeenrantalaisjoukkueen pirteimmistä pelaajista. Jo aiemmin syntyneen maaliennätyksen jatkoksi tekeillä on henkilökohtainen yhden kauden piste-ennätys. — Suurin syy tämän kauden onnistumisiin on nappiin mennyt kesäharjoittelu. Sain tartuttua itseäni niskasta kiinni ja aloin panostaa etenkin voimapuoleen, Kuronen selittää. Pieni henkilökohtainen rytminmuutos on poikinut ison muutoksen kaukalossa. Kurosen luistelu on parantunut, kamppailuvoimaa on tullut rutkasti lisää ja onnistumiset ovat pönkittäneet itseluottamusta. Vielä alkukaudesta maalit ja pisteet karttoivat laituria. Koko lokakuun Kuronen vaelteli varjojen mailla. Tusina otteluita meni kiikaritehoilla. Marraskuussa tahti muuttui. Monissa otteluissa juuri Kuronen on ollut SaiPan sytyttäjä. Viime perjantaina KooKoota vastaan hyökkääjä nosti ensin SaiPan johtoon ja ratkaisi trillerin kahdella kylmähermoisella rankkarillaan. — Olen aina tiedostanut, että pystyn vahvaan kiekolliseen peliin, olemaan ratkaisija. En ole kuitenkaan kokenut pakkoa päästä pois alemmista kentistä, sillä minulle sopii rooli kuin rooli, Kuronen toteaa.

