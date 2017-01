Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kaupunginteatteriin musikaali Vexi Salmesta — lisäksi syksyllä nähdään ainakin farssia ja balettia Lappeenrannan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä nähdään ensi syksynä kolme ensi-iltaa. Syyskauden avaa musikaali Villit vuodet, joka kertoo sanoittaja Vexi Salmen elämästä. Iiris Rannion ohjaamassa näytelmässä kuullaan runsaasti tuttua iskelmämusiikkia. Näytelmä on kantaesitetty Hämeenlinnan teatterissa vuonna 2008. Lokakuussa saa ensi-iltansa brittiläisen Michael Cooneyn kirjoittama farssi Puhtaana käteen, joka kertoo sosiaaliturvahuijauksilla itsensä elättävästä Erkistä. Iiris Rannio vastaa myös farssin ohjauksesta. Marraskuussa ensi-iltaan tulee koko illan baletti Pähkinänsärkijä, jonka teatteri toteuttaa yhteistyössä Lappeenrannan tanssiopiston kanssa. Baletin harjoittelu on aloitettu jo viime syksynä. Teatterin pienelle näyttämölle on näillä näkymin suunnitteilla kaksi ensi-iltaa. Koska näytelmistä ei ole vielä virallisia päätöksiä, teatterinjohtaja Timo Sokura ei vielä tässä vaiheessa kerro niistä enempää. — Joka tapauksessa teatteriin on tulossa poikkeuksellisen runsas syyskausi, suorastaan supersyksy, Sokura arvioi. Lue koko uutinen:

