Etelä-Saimaa: Kelluva talo ei kellukaan Rauhasta Lammassaareen Kelluva talo on jäämässä nykyisille sijoilleen Rauhan rantaan Joutsenossa. Talon omistaja kiinteistöosakeyhtiö Joutsenon Helmi hakee Lappeenrannan kaupungilta jatkoa vuoden vaihteessa päättyneelle määräaikaiselle rakennusluvalleen. Poikkeamislupaa haetaan viideksi vuodeksi. Viime kesänä yhtiö sai jo luvan talon siirtoon Imatran Lammassaaren venesatamaan. Imatran kaupungin myöntämä poikkeamislupa myönnettiin veneilijöitä palvelevalle huoltorakennukselle. Saimaan Helmi kuuluu Lammassaaren satamaa operoivaan Marinetek-yhtiöön. Myös Rauhan satama kuului aiemmin Marinetekille. Holiday Club osti satamatoiminnot siltä viime keväänä. Marinetekin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Seppälä ei halua tässä vaiheessa kommentoida uutta hakemusta. Holiday Club Resortin johtaja Iiro Rossi ei ole perehtynyt lupahakemukseen. — Meidän puolesta on ok, että talo on edelleen siinä, hän sanoo. Marinetek hakee talolle viiden vuoden tilapäistä lupaa. Talo toimisi Rauhan venesataman huoltorakennuksena. 145 neliön rakennusta tarvitaan hakemuksen mukaan sauna-, vartio-, kokous- ja satamatoimistotilana.

