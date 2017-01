Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyväksi valitsijaksi voi kehittyä — katso viisi vinkkiä valinnan tekoon Ihminen joutuu lukuisten valintatilanteiden eteen päivittäin. Pieniä valintoja tekemällä ratkeaa lenkkipolun suunta tai lounaspaikka. Suurten valintojen edessä tehdään taas päätöksiä, jotka voivat ohjata elämän uusille urille. Tiistaina ilmestyneen Omannäköinen elämä. Näin teet hyviä valintoja (PS-kustannus 2017) teoksen kirjoittaneiden Leena Ståhlbergin ja Marjaana Herlevin mukaan elämän risteyskohdissa tehtävät valinnat ovat ratkaisevia. Aikuiset löytävät itsensä valintatilanteesta esimerkiksi irtisanomisen, uupumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Nuorelle ensimmäinen tärkeä valinnanpaikka on usein jatko-opiskelupaikan hakeminen. Nykyisin yrittäjinä toimivat Ståhlberg ja Herlevi ovat työskennelleet vuosia opinto-ohjaajina perusasteella ja lukiossa. Heidän mukaansa etenkin nuoret tarvitsevat tukea valinnan teossa, mutta riittävää ohjausta ei välttämättä ole saatavilla. Työvoima- ja aikaresurssien puute heijastuu muun muassa syrjäytymislukemiin. — Suomessa on 70 000 syrjäytynyttä, joista kaksi kolmasosaa on 15—29-vuotiaita. Koulun ja työn ulkopuolella olevista joka viides on parikymppinen mies. Jos resurssit olisivat riittävät, niin luvut eivät olisi näin rajuja, Herlevi sanoo. Elämäntilanne ja ikä vaikuttavat paljon siihen, kuinka valintatilanteessa toimitaan. 50-vuotias puntaroi valintaperusteita eri näkökulmasta kuin 15-vuotias. Jokainen voi kuitenkin kehittää valinnan tekemisen taitojaan. Ståhlbergin ja Herlevin mukaan hyvin tehty valinta pohjautuu yksilön arvomaailmaan, kykyihin, unelmiin ja elämän reunaehtoihin. — Henkiset esteet voivat heikentää kykyä tehdä valintoja. Esimerkiksi omiin taitoihin liittyvät uskomukset ja epäilyt voivat rajoittaa erilaisten mahdollisuuksien näkemistä. Kun nämä esteet tunnistetaan, niin omat arvot, vahvuudet ja tavoitteet alkavat hahmottua. Niiden avulla valinnanteko on helpompaa, Ståhlberg kertoo. Myös reunaehtojen tunnistaminen on tärkeää. Esimerkiksi perhe ja taloustilanne voivat asettaa rajoja, joista ei voi valintaa tehdessään joustaa. Lue aiheesta lisää perjantain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/20/Hyv%C3%A4ksi%20valitsijaksi%20voi%20kehitty%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89katso%20viisi%20vinkki%C3%A4%20valinnan%20tekoon/2017121791629/4