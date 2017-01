Uutinen

Etelä-Saimaa: Hotelli-ravintola Kägönen on myyty parikkalalaiselle Arktiset kiinteistöt -osakeyhtiölle, toiminta käynnistyy kesään mennessä Parikkalalainen Arktiset Kiinteistöt Oy on ostanut Kuutostien varrella sijaitsevan hotelli-ravintola Kägösen, tiedottaa yritys. Kägönen tullaan avaamaan asiakkaille kesään 2017 mennessä. Kiinteistössä tehdään keväänaikana keittiöremontti. Myös ravintola- ja majoitustiloja ajanmukaistetaan. Yhtiö on harjoittanut liiketoimintaa kiinteistössä vuokralaisena vuosina 2005—2008. Yritys pyörittää myös Parikkalan keskustassa ravintola Omaa sekä Parikkalan pitopalvelua. Kägösessä on noin 170 asiakaspaikkaa, 6 hotellihuonetta, juhla- ja kokoustiloja sekä saunaosasto ja takkakabinetti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/20/Hotelli-ravintola%20K%C3%A4g%C3%B6nen%20on%20myyty%20parikkalalaiselle%20Arktiset%20kiinteist%C3%B6t%20-osakeyhti%C3%B6lle%2C%20toiminta%20k%C3%A4ynnistyy%20kes%C3%A4%C3%A4n%20menness%C3%A4/2017521806462/4