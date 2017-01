Uutinen

Etelä-Saimaa: Ei mikään pullo hunajaa — Anal Thunderin juhlajuomaa maistellaan Lappeenrannassa lauantaina Lappeenrantalaislähtöinen punkyhtye Anal Thunder avaa 20-vuotisjuhlavuotensa lanseeraamalla nimikkoviinan. Yhtyeen uuden maskotin Ass monkeyn mukaan nimetty viina on leikattua konjakkia, ja sitä maistellaan bändin keikan yhteydessä Lucky monkeys-ravintolassa lauantaina. Virallisesti juoma julkistetaan Helsingissä Bar Loosessa perjantaina. — Ass monkey on vähän kuin Jallua, mutta parempaa, yhtyeen kitaristi ja lauluntekijä Jussi Vento mainostaa. Nimikkojuoman ohella bändin juhlavuoteen kuuluu uutta musiikkia ja keikkailua. Anal Thunder osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan jääkiekko-ottelu, jossa eri yhtyeistä koottu porukka pelaa SaiPan kannatusyhdistystä vastaan. 19. helmikuuta Lappeenrannassa käytävä ottelu liittyy SaiPan kannatuslauluun Lätkä lentää, jota Anal Thunderin jäsenet olivat uudistamamsmsa Hockey Club Lepran Sonnit-kokoonpanossa toissa vuonna. Anal Thunder Lappeenrannassa Lucky Monkeysissa la 21.1. ja Old Cockissa 8.4. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/20/Ei%20mik%C3%A4%C3%A4n%20pullo%20hunajaa%20%E2%80%94%20Anal%20Thunderin%20juhlajuomaa%20maistellaan%20Lappeenrannassa%20lauantaina/2017121803911/4