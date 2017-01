Uutinen

Etelä-Saimaa: Asianajotoimisto: Lappeenranta velvollinen korvaamaan Conte Investille 100 000 euroa, mutta sillä ei ole oikeutta vaatia omia sopimussakkojaan Lappeenranta joutuu kaupungin julkaiseman tiedotteen mukaan maksamaan Huhtiniemen matkailualuetta suunnitelleelle Conte Investille takaisin 100 000 niin sanottua käynnistämismaksua. Lappeenrannalla ei kuitenkaan ole oikeutta periä sopimusasiakirjoissa mainittuja 300 000 euron sopimussakkoa ja kaavasuunnitteluun käytettyä 80 000 euroa, koska hankkeen sopimuksissa ei koskaan edetty täytäntöönpanosopimukseen, jossa näistä korvausvelvoitteista oli sovittu. Helsinkiläisen asianajotoimisto Merilampi Oy:n mukaan ainoa voimassa oleva sopimus oli vuonna 2008 Conte Invest Oy:n, myöhemmin Ultivista ja Buildia Oyn, kanssa allekirjoitettu Huhtiniemen kylpylän yhteistoimintasopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Koska täytääntöpanosopimusta ei ollut allekirjoitettu 30.5.2012 mennessä, se on asianajotoimiston mukaan yhteistoimintasopimuksen ehtojen mukaisesti rauennut tuolloin. Merilampi selvitti sopimusta Lappeenrannan kaupungin pyynnöstä. Jälkimmäiseen eli täytäntöönpanosopimukseen ei koskaan saatu Conte Investin allekirjoitusta. Allekirjoituksen puuttuminen yllätti Lappeenrannan päättäjät, koska sen puuttumista ei aikoinaan tuotu esiin, vaan ainoastaan mainittiin, että Buildia on hyväksynyt täytäntöönpanosopimuksen. Lappeenrannan kaupunginsihteeri Juha Willberg kertoo pyytäneensä allekirjoitusta pariin kertaan. Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi vuonna 2014 kaupunki pyysi kirjeitse Buildiaa allekirjoittamaan täytäntöönpanosopimuksen tai ilmoittamaan hankkeesta luopumisesta, mutta sopimuksen allekirjoituksen sijasta yhtiö pyysi jatkoaikaa hankkeen käynnistämiselle. Kaupunginvaltuusto myönsi jatkoaikaa vuoden 2016 loppuun asti. Asianajotoimiston mukaan sopimuksen raukeamisen seuraamuksia on tarkasteltava vain ensin tehdyn yhteistoimintasopimuksen perusteella, joka on todettu osin epäedulliseksi kaupungille. Sopimuksen perusteella Merilammen mukaan osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toista osapuolta kohtaan, ellei sopimuksessa muualla toisin määriteltäisi. Kun yhteistoimintasopimuksessa on määritelty, että sopimuksen raukeamistilanteessa Conte Invest Oy on oikeutettu saamaan 100 000 euron niin sanottu käynnistämismaksu takaisin. Muita korvausvelvollisuuksia ei tämä sopimus sisällä. Lappeenrannan hyväksi määrätyt sopimussakot olisivat sisältyneet täytäntöönpanosopimukseen. Lue koko uutinen:

