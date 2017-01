Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaalimaan outlet-kylä lisää kilpailua venäläismatkailijoista Virolahdelle Vaalimaan raja-aseman tuntumaan rakennettava outlet-ostoskylä todennäköisesti lisää alueellista kilpailua venäläismatkailijoista. Vuonna 2018 avattavaan Zsar Outlet Villageen tulee pääasiassa kansainvälisiä muoti- ja kodintarvikeliikkeitä. Zsar on jo allekirjoittanut vuokrasopimukset Niken, Hugo Bossin, Guessin, Le Creuset’n ja Maya Mayan kanssa. Tutkimus- ja analysointikeskuksen toimitusjohtaja Pasi Nurkka arvioi, että tällä hetkellä valtaosa venäläisten ostosmatkailusta on päivittäistavaraostoja. — Siihen outlet-kylällä ei todennäköisesti ole vaikutusta. Jos ja kun ostosmatkailu vaatteiden osalta jälleen lisääntyy, tulee kauppakeskus varmastikin olemaan merkittävä kilpailija. Nurkan mukaan Zsar ei suoranaisesti hyödytä Etelä-Karjalan aluetta. Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että outlet-kylä antaa piristyruiskeen Suomeen kohdistuvalle matkailulle. Kun tarjonta lisääntyy Suomen puolella, voi se kasvattaa maan houkuttelevuutta ostosmatkakohteena ja sitä kautta lisätä asiakasvirtoja. — Lappeenrannan vetovoima ja markkinaosuus venäläisten ostosmatkailussa perustuu siihen, että se on lähin ja kaupalliselta tarjonnaltaan suurin ostoskeskittymä Suomen puolella. Etäisyys Pietarista Vaalimaalle ei enää ole merkittävästi pidempi, ja kaupallisen tarjonnan merkittävä paraneminen voi lisätä alueen vetovoimaisuutta, Nurkka sanoo. Hän huomauttaa, että jo nyt venäläismatkailijoiden keskuudessa on jonkin verran kiertoa eri raja-asemien kautta: Suomeen saavutaan yhden raja-aseman kautta ja rajan taakse palataan toista reittiä. — Näin ollen on mahdollista, että Vaalimaan outletissa käyvät matkailijat palaavat Venäjälle Lappeenrannan kautta ja tekevät elintarvikeostoksensa täällä. Lue aiheesta lisää torstain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

