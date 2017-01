Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuuli voimistuu illan aikana Etelä-Karjalassa — eniten puhaltelee kello 20 — 24 Ilmatieteen laitos varoittaa torstai-iltana puhaltavasta voimakkaasta länsituulesta. Päivystävän meteorologin Juha Tuomolan mukaan tuuli puhaltaa Saimaalla jopa 17—18 metriä sekunnissa. Saimaan pohjoisosissa tuulee kovemmin kuin Etelä-Saimaalla, mutta myös etelässä voi vielä aamuyöstä tulla yli 15 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia. — Kun tuuli on noin kova, ei se maa-alueillakaan ole mitätöntä, mutta painopiste on kuitenkin pohjoisosissa, Tuomola sanoo. Etelä-Saimaan järvialueella tuuli voimistuu noin kello 17 aikaan. Kovimmillaan tuuli on noin kello 20—24. Puolenyön jälkeen se alkaa laantua ja perjantai on tuulien suhteen rauhallisempi päivä. Lauantain vastaisena yönä tuuli voimistuu jälleen, mutta varoituksia ei ole Tuomolan mukaan näillä näkymin tulossa. Eteläkarjalaisia on torstaina varoitettu liukkaasta jalankulkusäästä. Lue koko uutinen:

