Etelä-Saimaa: Teatteri Imatran nimikkodrinkki on väriltään punainen Teatteri Imatran nimikkodrikki on valittu. Voittajaksi Teatteri Imatran ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä järjestämässä drinkkikilpailussa selviytyi Olga Evdoninan valmistama punasävyinen drinkki. Tuomaristo totesi toimiviksi niin drinkin alkoholipitoisen kuin alkoholittomankin version. Väri-, maku- ja armonitasapainon sanottiin olevan kohdillaan. Ainesosina voittajadrinkissa ovat rosmariinisiirappi, gin ja russchian, tuore inkivääri ja mustaherukat. Teatteri Imatra kertoo tiedotteessaan, että voittajadrinkki laitetaan vastaamaan teatterin tarpeita esimerksiksi lasin ja somisteiden suhteen yhteistyössä teatterin ravintoloitsijan Fazerin kanssa. Kilpailu oli avoin kaikille paikallisissa ravintoloissa työskenteleville ravintolatyöntekijöille sekä ravintola-alaa Imatralla opiskeleville. Voittajadrinkki tulee myyntiin ensi kuussa avautuvan uuden teatteritalon ravintolaan. Finaali käytiin keskiviikkona. Tuomaristossa olivat teatterinjohtaja Timo Rissanen, teatteriravintolan päällikkö Mia Kiljunen, Saimaan ammattikorkeakoulun vararehtori Merja Heino ja baarimestari, coctailien valmistuksen moninkertainen suomenmestari ja after dinner cocktailien valmistuksen maailmanmestari Markus Sillanpää. Evdoninan kanssa finaalissa kilpailivat Antti Häkli Bar & Cafe Lumosta sekä Iuliia Goroshenko ja Anastasia Osipova Saimaan ammattikorkeakoulusta. Lue koko uutinen:

