Etelä-Saimaa: Saarella ammuttiin nuori naarassusi — lasten koulukuljetuksia kotipihaan asti jatketaan ”kunnes joku tulee sanomaan, että enää ei tarvitse” Honkakylässä Saarella ammuttiin nuori naarassusi keskiviikkona iltapäivällä. Susi kaadettiin Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla. Parikkalan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Ilkka Tiainen kertoo, että sutta ehdittiin jahdata vain 20 minuuttia ennen kaatoa. Tiaisen mukaan eläin oli yksi viidestä sudesta, jotka ovat kiertäneet Uukuniemen, Saaren ja Tyrjän välillä viime syksystä alkaen. Sudet ovat käyneet pihoissa toistuvasti. — Kahden kuukauden ajalta meillä on noin 60 pihahavaintoa. Tiaisen mukaan Saarella liikkuva lauma on lähtöisin Venäjältä. Hän sanoo, että keskiviikon kaadon jälkeen pihoissa kiertäneitä susia jäi alueelle vielä ainakin neljä. Niistä kolme on liikkunut tiiviisti yhdessä, ja neljäs on yleensä seurannut lähistöllä. Petoyhdyshenkilö kertoo, että sudet ovat käyneet pihoissa paitsi hämärällä, myös päiväsaikaan. Tiaisen tiedossa ei kuitenkaan ole, että sudet olisivat aiheuttaneet vahinkoja. — Ne rajoittavat ihmisten normaalia elämää. Koulukyytikuvioita on jouduttu miettimään uuteen uskoon ja pienet lapset joutuvat elämään pihapiireissä, joissa on toistuvasti suden jälkiä. Susia yritettiin karkottaa poliisin määräyksellä joulukuun lopulla. Karkotus ei tepsinyt, joten alueelle myönnettiin poikkeuslupa yhden pihoissa liikkuvan suden kaatamiseen. Kaadetun naarassuden ruho toimitetaan Eviralle tutkittavaksi. Osa Saaren koulun oppilaista on susien vuoksi haettu koulutaksilla pihapiiristä. Koulukyydit ovat ryhtyneet ajamaan näköetäisyydelle lasten kotitaloista. Tavallisesti ne poimivat lapset ison tien varresta. Koulunjohtaja Hannu Penttinen kertoo, että poikkeusjärjestely koskee noin kymmentä lasta. Lapset ovat 3.—6.-luokkalaisia. Pienemmät esikoululaiset ja 1.—2.-luokkalaiset kuljetetaan kotipihaan asti muutenkin. Sudet liikkuvat sekä hämärällä että valoisalla, joten pidennettyjä kuljetuksia on joulukuusta asti järjestetty aamulla ja iltapäivällä. Pihoihin ulottuvista koulukyydeistä tulee myös kustannuksia. Penttisen mukaan lisäajot menevät koulun piikkiin. — En ole saanut tähän ohjeita ylemmältä taholta, vaan olen käyttänyt maalaisjärkeä ihan itse. Alun perin lisäajoja oli tarkoitus jatkaa hiihtolomaan asti, mutta nyt pidennettyjä koulukyytejä aiotaan jatkaa niin kauan kuin susitilanne sitä edellyttää. Toive kuljetuksista tuli oppilaiden vanhemmilta. — Kuljetukset jatkuvat niin kauan, kunnes joku tulee sanomaan, että enää ei tarvitse. Penttinen kertoo, että lapset eivät ole säikähtäneet susia, vaikka osa oppilaista onkin nähnyt niitä. — Heillä on ihan terve suhtautuminen asiaan. He tietävät, että susi on petoeläin ja asialle yritetään tehdä jotain. Kukaan ei ole esimerkiksi jäänyt pois koulusta. Myös Lappeenrantaan Kuutostien eteläpuolelle myönnettiin poikkeuslupa yhden suden kaatamiseksi. Lappeenrannassa sutta ei ole jahdattu sen jälkeen, kun poikkeuslupa viikko sitten myönnettiin. Parikkalan sudenkaadosta kertoi ensin Yle. Lue koko uutinen:

