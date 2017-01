Uutinen

Etelä-Saimaa: Reserviupseerikoulun johtaja vaihtuu, kolme muutakin upseeria vaihtaa tehtävää Maasotakoulussa Eversti Jouko Rauhala aloittaa Reserviupseerikoulun johtajana 1. helmikuuta. Rauhala siirtyy tehtävään Maavoimien esikunnasta, jossa hän työskentelee pioneeritarkastajana. Aiemmin Rauhala on työskennellyt muun muassa YK:n sotilastarkkailijana Intian ja Pakistanin rajalla, Pioneerirykmentin komentajana Keuruulla sekä Kymen sotilasläänin esikunnassa operatiivisen osaston päällikkönä. Puolustusvoimien komentaja nimesi Rauhalan eversti Markku Hutkan tilalle Reserviupseerikouluun. Hutka puolestaan siirtyy Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtoriksi. Samalla uusiin tehtäviin siirtyy muitakin upseereita Maasotakoulussa. Everstiluutnantti Esa Hyytiäinen aloittaa Maasotakoulun esikuntapäällikkönä. Hyytiäinen siirtyy Maasotakouluun Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikön paikalta Karjalan prikaatista. Hyytiäisen tilalle Kaakkois-Suomen aluetoimiston päälliköksi siirtyy everstiluutnantti Saku Muona. Muona on työskennellyt Maasotakoulun koulutuskeskuksen johtajana. Lisäksi everstiluutnantti Antti Pajari määrättiin Maavoimien tutkimuskeskuksen johtajaksi Maasotakouluun. Hän on työskennellyt erikoistutkijana puolustusvoimien tutkimuslaitoksella. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/19/Reserviupseerikoulun%20johtaja%20vaihtuu%2C%20kolme%20muutakin%20upseeria%20vaihtaa%20teht%C3%A4v%C3%A4%C3%A4%20Maasotakoulussa/2017121803947/4