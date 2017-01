Uutinen

Etelä-Saimaa: Raviurheilukin tarvitsee omat paikalliset tähtensä – ”Olisi suotavaa, että joka radalla olisi pari kolme Suomen huippua” T.T. Avot käyskentelee aitauksessaan Pölläsen tallilla Ylämaalla ja odottelee kunnon lumia. Muutama muu Tuomas Pölläsen valmennettavista kilpailee perjantaina Lappeenrannan lounasraveissa, mutta suomenhevosorin kausi alkaa näillä näkymin vasta kurakelien jälkeen huhtikuun lopulla. — Avot on vielä ansaitulla lomalla, mutta kohta sitä ruvetaan säännöllisesti treenaamaan. Etupäässä hyvin hiljaista kävelyä, jarrukärrillä ja jos tulee lunta niin ehkä reelläkin. Reki kolisee vielä niin pahasti, ettei sillä voi ajaa, valmentaja kertoo. Talli Votvotille puolivuotiaana myyty, Henri Bollströmin pääasiassa ohjastama T.T. Avot menestyi Pölläsen suojateista viime vuonna parhaiten. Kuusivuotias ori ravasi seitsemän voittoa, joista viisi viimeistä tuli peräjälkeen. — Se oli ylitse muiden. Odotuksetkin ovat kaikista suurimmat tästä eteenpäin. Sillä on nyt parikymmentä starttia ja voittoja yhteensä kahdeksan. Kilpailemisen T.T. Avot aloitti viisivuotiaana. Ensimmäiset yritykset menivät hirnumiseksi, mutta hevonen hoksasi nopeasti, mistä radalla on kysymys. Pölläsen mukaan T.T. Avotin kanssa on tarkoitus keskittyä 76- ja 65-raveihin, joissa palkinnot ovat hyvät. — Jos pyörä pyörii, niitä pyritään ajamaan ja tietysti kotiradalla myös. Raviurheilukin tarvitsee omat paikalliset tähtensä. Lappeenrannan radalla niistä kirkkain on kaksinkertainen ravikuningatar, taipalsaarelaistamma Saaga S, mutta muillekin nimihevosille on sijaa. — Olisi suotavaa, että joka raviradalla olisi aina pari kolme oikein Suomen huippua. Se lisää aina kiinnostusta ja pelivaihtoa. Se on ihan luonnollinen asia. Entä Kuninkuusravit ja T.T. Avot, voivatko ne mahtua samaan lauseeseen? Kysymys saa Pölläsen naurahtamaan. — Jos terveenä on, niin ei se ole poiskaan suljettua. Suomenhevoseksi se on vielä kohtalaisen nuori. Jotkut syttyvät vasta 12-vuotiaina. Totta kai omistajaporukka toivoisi sellaista. Lappeenrannan raviradalla kilpailukalenteri on pitkälti aiempien vuosien kaltainen. Ravipäiviä on 18, Toto76-raveja on kahdet. Niistä jälkimmäinen, syyskuun lopulla ravattava perinteinen Villinmiehen tammakilpa on samalla radan päätapahtuma. Lue koko uutinen:

