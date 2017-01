Uutinen

Etelä-Saimaa: Raatimiehenkadulle tulee The Kitchen — ravintola on avoinna joka päivä ympäri vuoden Lappeenrannan Raatimiehenkadulle helmikuun loppupuolella avautuva ravintola on nimeltään The Kitchen. Nimen mukaisesti ravintolan sydämeksi tulee avokeittiö, tiedottaa Kolme Kiveä Ravintolat Oy. Yhtiö avaa The Kitchenin entisen ravintolan Olén tiloihin. Tiedotteen mukaan asiakkaat voivat seurata kokkien työskentelyä avokeittiössä, missä keskipisteenä on puuhiiliuuni. Siinä paistetaan pihvejä, kaloja äyriäisiä ja kasviksia. Ravintolaan tulee myös lounasbuffet. The Kitchen on avoinna iltamyöhään joka päivä ympäri vuoden, Kolme Kiveä kertoo tiedotteessa. Yhtiön nykyisiä ravintoloita Lappeenrannassa ovat Wanha Makasiini Bistro Linnoituksessa, Tang Capital Isossa Kristiinassa ja Galleria Cafeteria. Tiedotteen mukaan lappeenrantalainen Kolme Kiveä suunnittelee ravintolatoimintansa laajentamista myös muualle Suomeen. Lue koko uutinen:

