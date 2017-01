Uutinen

Etelä-Saimaa: Pankki nousi keskelle Lappeenrantaa, ja sen kylkeen tuli kahvila Lappeenranta on saamassa ensimmäisen ravintolan, josta avautuu näköalat sekä suoraan Saimaalle että koko kaupungin keskustaan. Harmi, että ravintola on tarkoitettu vain Etelä-Karjalan osuuspankin henkilöstölle, jonka ruokala sijaitsee pankin uuden toimitalon kuudennessa kerroksessa. Huimista maisemista voi tosin päästä nauttimaan, jos onnistuu pääsemään osuuspankin asiakastilaisuuksiin, joita aiotaan järjestää henkilöstäruokalassa. Uusi osuuspankki avaa ovensa asiakkaille ja muille kiinnostuneille ensi maanantaina eli 23.1. Varsinaisia avajaisia vietetään siitä viikon päästä eli 30.1. Avajaisjuhlia vietetään viikon verran. Uuden toimitalon teema on Saimaa, joka näkyy paitsi pankin ikkunoista myös sisätilojen seinistä ja lattioista. — Prosenttiperiaatteella hankituissa taideteoksissakin Saimaa on useassa läsnä, kertoo Etelä-Karjalan osuuspankin viestintäpäällikkö Anna-Leena Kaarna. Prosenttiperiaate tarkoittaa että rakennuksen budjetista noin prosentti käytetään taiteen hankkimiseen. Esimerkiksi Saimaata paljon kuvanneelta valokuvaaja Mikko Nikkiseltä pankki on tilannut 54 isoa, valokuvataulua, jotka kertovat Saimaan arjesta ja juhlasta. Yhteensä pankki hankki taidetta uuteen taloon 80 000 eurolla. Uuden pankkitalon rakentaminen maksoi 13,7 miljoonaa euroa. Tähän summaan ei vielä sisälly sisustamiseen tai pankkitoimintaan liittyvä tekniikka. Rahalla sai noin 5 000 neliötä kuuteen kerrokseen. — Periaatteemme oli hankkia mahdollisimman paljon paikallisten tekemänä ja paikallisilta tavarantoimittajilta. Onnistuimme esimerkiksi rakennustöiden suhteen noin 70—80 prosenttisesti, kertoo pankinjohtaja Mauno Muukkonen. Marian aukion puoleisessa päässä avautuu myös pian Cafe Maria -kahvila. Se on avoinna ainakin pankin aukioloaikoina, mutta mahdollisesti myös muulloin, jolloin se erotetaan lasiseinillä pankkitiloista. Kahvilassa on 60 asiakaspaikkaa. Kesäksi kahvilalle haetaan terassioikeuksia. Uudessa talossa on myös toinen tila, jolle pankki hakee yhä vuokralaista, sillä ensimmäiset vuokraneuvottelut eivät johtaneet sopimukseen. Vuokrattavaa tilaa on 325 neliötä. Uudesta pankista löytyvät edelleen kolme kassapalvelupistettä, vaikka vain prosentti osuuspankin asiakkaista käyttää Kaarnan mukaan perinteisiä kassapalveluja. Lue koko uutinen:

