Uutinen

Etelä-Saimaa: Norpalla on kokeiltavana tänä talvena seitsemän keinopesää Saimaannorppa saa tänä talvena testattavakseen kaksi keinopesämallia. Toinen keinopesistä on forssalaisen Tmi Taneli Porasen suunnittelema, turvelevyistä koottu pesä, ja toinen keskisuomalaisen Elomatic Oy:n järviruokolyhteisiin perustuva malli. Molempia pesämalleja kehitellään osana EU:n rahoittamaa Saimaannorppa-LIFE -hanketta. Turvelevyistä ja muoviponttoneista koostuva pesä on kelluva, ja se voisi toimia silloinkin, jos Saimaalle jonain vuonna ei tulisi yhtenäistä jää- tai lumipeitettä. Ruokopesä vaatii alustakseen jään. Kaksi turvelevypesää oli testissä Saimaalla jo viime talvena. Kevään pesälaskennoissa havaittiin, että norppa oli tehnyt hengitysavannon toiseen pesistä ja sitä kautta tutustunut rakennelmaan. Tänä talvena Saimaalle on jo viety neljä turvepesää ja yksi turvepesän kupu ilman ponttoneita sekä lisäksi ensi kertaa kaksi järviruokopesää. Keväällä pesälaskentojen yhteydessä selviää, ovatko norpat kelpuuttaneet keinopesät. Mahdollisuudet luonnonpesiin näyttävät ennusteiden mukaan huonoilta. Metsähallitus päätti keskiviikkona, että norpalle kolataan jälleen apukinoksia. Sekä apukinosten kolaaminen että keinopesien sijoittaminen on luvanvaraista toimintaa. Molempiin on luvat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/19/Norpalla%20on%20kokeiltavana%20t%C3%A4n%C3%A4%20talvena%20seitsem%C3%A4n%20keinopes%C3%A4%C3%A4%20/2017121799140/4