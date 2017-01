Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauantaina voi käydä katsomassa, millainen on Imatran uusi teatteritalo Imatran uusi teatteritalo avaa ovensa ensi kerran yleisölle lauantaina 21. tammikuuta. Imatrankoskelle valmistuneessa talossa on silloin avoimien ovien päivä. Tapahtumassa voi tutustua uuden teatterin tiloihin ja kuulla taiteilijoiden puheenvuoroja, tiedottaa teatteri Imatra. Paikalla ovat teatterijohtaja Timo Rissasen lisäksi rakennuksen suunnitellut arkkitehti Pekka Partinen sekä tiloihin taideteokset tehneet kuvataiteilijat Landys Roimola ja Reetta Ahonen. Ovet avataan lauantaina 21.1. kello 12. Tilaisuus kestää kolme tuntia. Imatran uuden teatteritalon avajaisia vietetään 10. ja 11. helmikuuta. Avajaisnäytelmänä on ruotsalaisen Jonas Jonassonin romaaniin perustuva veijarikomedia Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi. Pääosassa on TV:stä tuttu Lasse Karkjärvi. Näytelmän ohjaa teatterinjohtaja Timo Rissanen. Uudesta teatteritalosta voi lukea lisää tästä. Tästä lisätietoja avajaisnäytelmästä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/19/Lauantaina%20voi%20k%C3%A4yd%C3%A4%20katsomassa%2C%20millainen%20on%20Imatran%20uusi%20teatteritalo/2017521799732/4