Uutinen

Etelä-Saimaa: Kunnan kauppakeskushaaveet karahtivat kiville — Vaalimaan kala ja herkku jäämässä liikennemottiin Vaalimaan kala ja herkku on jäämässä liikennemottiin. Kun uusi moottoritie otetaan käyttöön, Lappeenrannantien risteyksessä sijaisevalle kaupalle ja ravintolalle ei enää pääse kääntymään. Kalakauppaan on väliaikainen kulku tietyömaan ajan eli ensi vuoteen saakka. Kun tiesuunnitelmat ja kaavoitus aikanaan tehtiin, alueelle piti tulla suuri kauppakeskus, johon myös Vaalimaan kala ja herkku olisi siirtynyt. Sitten tulivat talousongelmat, tilanne jäätyi, kauppakeskusta ei tullut, eikä sille rakennettu liittymääkään. Joku unohti informoida yrittäjää. — Asiassa ollaan pahasti myöhässä, tunnustaa Hamina—Vaalimaa-moottoritien projektipäällikkö Lars Westermark Liikennevirastosta. Westermarkin mukaan asia olisi pitänyt ratkaista vuosia sitten. Tässä vaiheessa Liikennevirasto ei enää voi asialle mitään, sillä asema-kaava-alueella toimija on Virolahden kunta. Kaupan liiketoiminnasta vastaavalle Jaana Haajalle on kerrottu, että uuden liittymän rakentaminen jää yrittäjän harteille. — Miten tällaista voidaan tehdä? Minusta tämä on aivan kohtuutonta, ensin viedään tieyhteys ja sitten velvoitetaan itse rakentamaan uusi, Haaja ihmettelee. Haajan mukaan paikka on ollut etenkin raskaan liikenteen suosima paikka, jonne on ollut helppo tulla. — Pidin itsestäänselvänä, että uusi tieyhteys rakennetaan. En missään vaiheessa kyseenalaistanut sitä. Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho uskoo, että ratkaisu tieasiaan varmasti löytyy. Keskustelut ovat kesken. Havuahon käsityksen mukaan kunta ilman muuta rakentaa uuden tieyhteyden kalakauppaan, eikä se jää yrittäjän kontolle. — Tällainen käsitys minulla on, mutta en ole asiantuntija, olen vain kuulopuheiden varassa, Havuaho sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/19/Kunnan%20kauppakeskushaaveet%20karahtivat%20kiville%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%20Vaalimaan%20kala%20ja%20herkku%20j%C3%A4%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4%20liikennemottiin/2017121802707/4