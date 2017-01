Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolumni: Arvoton näytelmä Lappeenrannan väistyvä kaupunginvaltuusto ei painu historiaan erityisen urheilumyönteisenä. Liikuntapaikkainvestoinneillaan se ei liiaksi leveillyt. Lopputyönään budjettivaltaa käyttävät panivat säästöillään Vanhan kentän ja Sammonlahden tekonurmikentän ystävät vastakkain. Osa punakynää viuhuttaneista on havahtunut jälkiviisauteen huomattuaan, että asiahan on kaupunkilaisille merkityksellinen, ja kuiskutellut nuoriso- ja liikuntalautakunnalle, miten toinen karsituista kohteista on toista arvokkaampi. Lautakunta on linjannut molemmat tarpeellisiksi jo ajat sitten. Siksi se esitti täksi vuodeksi erillisiä määrärahoja sekä Vanhan kentän pääkatsomon kattamiselle että Sammonlahden tekonurmikentän uusimiselle. Toisenlainen arvovalinta tehtiin silloin, kun rahoja ei myönnetty. Toki valtuusto nosti liikuntapaikkarakentamisen vuotuista pienten korjausten rahaa 300 000 eurosta 450 000:een. Siten Vanha kenttä ja Sammonlahti alkoivat kilpailla pururatojen, uimarantojen ja muiden lähiliikuntapaikkojen korjausten kanssa. Veivaus toi 330 000 euron säästön lautakunnan esitykseen nähden sekä uuden särön kaupungin ilmapiiriin. Liekö ollut sen arvoista. Summa on pieni. Kaupungin vuoden 2017 investointimenot ovat 27 miljoonaa. Tiistaina lautakunta päätti, että Vanhiksen katsomo katetaan keväällä. Urakan kilpailutetun osan hinta on 229 000 euroa, jonka lisäksi kaupunki varaa oheistöihin 55 000 euroa. Sen jälkeen kenttä ylittää naisten Superpesiksen minimivaatimukset rima väpättäen. Sammonlahden tekonurmen kohtalo on yhä avoinna. On selvää, että kaikkeen aiemmin suunniteltuun raha ei riitä. Urheilukaupunkeja on monenlaisia. Osa puhuu, osa tekee. Maanantaina Kouvola päätti tukea neljää SM-tason joukkuettaan yhteensä 250 000 eurolla ja Joensuu aloitti kahden miljoonan euron pesäpallokatsomon rakentamisen. Lappeenranta voisi toki halutessaan jättää laadukkaiden urheilumahdollisuuksien tarjoamisen muille. Toinen vaihtoehto on jakaa näkemys siitä, että urheilu ja sitä pääosin vapaaehtoisvoimin ylläpitävät toimijat ovat yhteiskunnalle tärkeitä ja tukemisen arvoisia. Niin on miltä näyttää, sanovat. Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

