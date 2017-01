Uutinen

Etelä-Saimaa: Jukka Penttilä hyppää suuriin saappaisiin, kotijumalan coveroiminen jännittää keikkakonkaria Jännitys tuli aivan yllättäen. — Suhtauduin asiaan aivan löysin rantein. Sitten treeneissä se iski. Mihin olemme oikein lähdössä. Tässä ollaan jo musiikki-instituutioiden äärellä, Jukka Penttilä nauraa. Jännityksen aihe on lauantaina koittava keikka. Penttilän orkesteri The Valmets nousee ravintola Alppimajan lavalle Ruokolahdella. Keikkailu on miehelle tuttua, jännityksen aiheuttaa suuren esikuvan saappaisiin hyppääminen. Ilta koostuu Topi Sorsakoski & Agentsin materiaalista, Penttilä itse on yhtyeen pitkän linjan fani. — Olen fanittanut vuodesta 1987. Se oli menoa, kun kuulin yhtyettä ensimmäistä kertaa radiosta. Siitä alkoi kova yhtyeen c-kasettien ostaminen. Sen jälkeen yhtye on kestänyt levylautasella halki vuosien. Lauantaina The Valmets vierailijoineen keskittyy nimenomaan Topi Sorsakoski & Agentsin aikaan yhtyeen pitkältä aikajanalta. — Jos ruvettaisiin soittamaan Agentsin koko tuotantoa, ei siihen yksi ilta riittäisi. Tavoitteena on luoda kuulijoille hyvä meininki fiilispohjalta. — Pyrimme soittamaan biisit melko uskollisesti levytetyille versioille, ihmiset kuulevat ne niin kuin ne levylläkin on soitettu. Totaalisen heikoilla jäillä miehet eivät ole. Agentsin biisejä kuuluu The Valmetsin normaaliin keikkasettiin, myös vierailijat ovat tehneet tuttavuutta Agentsin kanssa aiemminkin. Siniristilippu kuului elimellisesti lavan taakse Sorsakosken aikaisessa Agentissa. Onko lippu jo varattu? — Asiasta ei ole vielä sovittu, mutta suunnitelmia asian suhteen on. Se oli erittäin leimallinen tekijä ja sopisi Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi lavalle. Lue koko uutinen:

