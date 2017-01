Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutsenon yläkoululaiset järjestivät vipinää palvelukoteihin — ”Asukkaat eivät muista kaikkea, mutta tykkäävät kuitenkin” Joutsenon yläkoululaiset ovat ilostuttaneet Penttiläntien ja Leivontien palvelukotien asukkaita kahtena viikkona. Keskiviikkona seitsemäsluokkalaiset Daria Dmitrieva ja Aino Kilpiä pelasivat Penttiläntien palvelukodin asukkaiden kanssa dominoa. Koululta tullut idea kuuluu Suomi 100 -teemaan. — Mietittiin, mitä mukavaa voisimme tehdä koulun ulkopuolella. Aluksi oppilaita vähän ujostutti, mutta nyt tunnelma on jo vapautunut, opettaja Marjaana Pirinen sanoo. Palvelukodin lähellä sijaitseva koulu toivoo toiminnalle jatkoa, esimerkiksi kurssin muodossa. Asukas Martti Riiali oli vierailusta hyvillään. — On mukava, kun nuoria käy. Omia, tuttuja vierailijoita käy satunnaisesti. Palvelukodin harrastetoimintaa ohjaava Raija Hautaniemi kertoo, että asukkaat kyselevät iltaisin, tulevatko nuoret taas huomenna. — Asukkaat ovat muistisairaita eli eivät muista kaikkea, mitä on tehty. Mutta tykkäävät kuitenkin. Lue koko uutinen:

