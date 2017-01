Uutinen

Etelä-Saimaa: DNA lähettää Facebookissa stand up -keikan Lappeenrannan Hytistä Teleoperaattori DNA on pestannut kolme stand up -koomikkoa esiintymään Suomen rajaseudulla Facebook Live -lähetyksissä. Liikkuva lava -kiertueen ensimmäinen etappi on Lappeenrannan Hytti, missä esiintyy koomikko Tomi Haustola tänään torstaina kello 15. Yleisöä ei toivota paikalle Hyttiin sen enempää kuin kiertueen muihinkaan kohteisiin. Ne ovat Suomen pohjoisin kylä Nuorgam ja eteläisin asuttu saari Utö. Muita esiintyjiä ovat Arimo Mustonen ja Marju-Nella Toivonen. Turneen tarkoitus on DNA:n tiedotteen mukaan osoittaa yhtiön 4G-verkon kattavuus, eli koomikot esiintyvät suorassa lähetyksessä DNA:n Facebook-sivuilla 4G-verkon välityksellä. Lue koko uutinen:

