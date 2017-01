Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli 65-vuotiaille uusi liikuntakortti Lappeenrannassa — vuoden kortti maksaa 80 euroa Lappeenrannan liikuntatoimi ottaa käyttöön 65 vuotta täyttäneiden seniorikortin. Kortti on tarkoitettu itsenäiseen kuntoiluun. Sillä pääsee harrastamaan liikuntaa kaupungin osoittamilla vuoroilla Lappeenrannan ja Lauritsalan uimahalleissa ja niiden kuntosaleilla sekä Joutsenohallin kuntosalilla.12 kuukauden seniorikortin hinta on 80 euroa ja kuuden kuukauden kortin 40 euroa.— Kortti on tarkoitettu yksilöliikuntaan. Sillä ei pääse esimerkiksi jumpparyhmiin tai seuratoiminnan vuoroille. Se on aiheuttanut vähän närää muissa kaupungeissa, joissa tämä kortti on ollut käytössä, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Armas Timonen (sd.) kertoo.Lappeenranta muutti täksi vuodeksi myös kaupungin kuntosalien ja uimahallien sarjalippujen hinnoittelua.— Se on tuonut positiivista kaikua, eli lisää kävijöitä. Tulopuoli saattaa notkahtaa, mutta tarkoitus onkin, että ihmiset liikkuvat ja pysyvät terveinä, Timonen kertoo. Lue koko uutinen:

