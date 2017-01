Uutinen

Etelä-Saimaa: Veistäminen valtasi maalarin sydämen Viisi vuotta Suomessa asunut liettualaislähtöinen Migle Duncikaite on Imatran Taidebunkkerin vuoden ensimmäinen taiteilija. Hänen näyttelynsä Revelations on ottanut tilan haltuun. Taidebunkkerin näyttelyssä nähdään neljä veistosta. Saimaan ammattikorkeakoulun kuvanveiston lehtori Radoslaw Gryta on joskus opettanut Duncikaitea Helsingissä, joten Radoslawille oli tullut idea pyytää tätä pitämään näyttely myös Taidebunkkeriin. Taiteilija näytti idealle vihreää valoa, vaikka näyttelypaikka onkin hyvin pieni. Vuonna 1989 syntynyt Duncikaite toimi pitkään maalarina, mutta viime vuosina kuvioihin tuli innostus veistämisestä. Duncikaite rakastaa pysähtyä materiaalien äärelle, sillä kaikella materiaalilla on tarinansa. — Ei vain ole helppo ehtiä kuulemaan niitä joka päivä. Revelations-näyttely Taidebunkkerissa Imatralla (Siitolankatu 2) 31.1. saakka. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/18/Veist%C3%A4minen%20valtasi%20maalarin%20syd%C3%A4men/2017121792297/4