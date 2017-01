Uutinen

Etelä-Saimaa: Tutkimus: Kuntapäättäjiltä myönteisarvio Etelä-Karjalan mediasta Etelä-Karjalan kuntapäättäjät ovat hieman tyytyväisempiä paikalliseen ja maakunnalliseen mediaan kuin kuntapäättäjät koko maassa, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus. Tulosten mukaan 77 prosenttia eteläkarjalaisista päättäjistä on sitä mieltä, että paikalliset tiedotusvälineet käsittelevät kunnan asioita asiantuntevasti. Muualla maassa tätä mieltä on vain 56 prosenttia päättäjistä. Etelä-Karjalassa näkemykset ovat myös tulleet myönteisemmiksi vuodesta 2013, jolloin samoin väittämin asiaa viimeksi kysyttiin. Yleisesti näkemykset paikallisesta mediasta ovat hieman myönteisemmät kuin maakunnallisesta. 77 prosenttia eteläkarjalaisista kuntapäättäjistä tyrmää myös väitteen, että paikallismedia pyrkisi vaikenemaan kuntaa koskevista asioista. 59-prosenttinen tyrmäys tulee tulee väitteelle, että maakunnallinen media toimisi pääasiassa kunnan valtaa pitävien äänitorvena. Koko maan kuntapäättäjistä väitteen tyrmää puolet eli 50 prosenttia. Tutkimustiedotteen mukaan yleensä päättäjät moittivat maakunnallista mediaa siitä, että se ei kerro riittävästi kunnan asioista. Tätä mieltä on 55 prosenttia suomalaisista kuntapäättäjistä, eteläkarjalaisista vain 41 prosenttia. Tutkimus tehtiin marras-joulukuussa 2016 kaikille valtuutetuille ja kuntajohtajille sähköpostitse osoitetulla Surveypal-kyselynä. Kyselyyn vastasi Etelä-Karjalassa 17 kuntapäättäjää (valtuutetut, kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kuntajohtajat) ja koko valtakunnassa 942. Lue koko uutinen:

