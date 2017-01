Uutinen

Etelä-Saimaa: Taimikoissa riittää rästejä Metsien uudistamisinnosta avohakkuun jälkeen kannetaan huolta. Tehtävää riittää myös istutetuissa taimikoissa, joiden hoitotarve on huutava. Kaakkois-Suomessa on myöhässä olevia taimikonhoitotarpeita noin 32 000 hehtaaria ja vuotuinen hoitotarpeeseen tuleva taimikkomäärä on arviolta yli 10 000 hehtaaria. Viiden vuoden aikana vuotuinen tehtyjen taimikonhoitojen kokonaismäärä on ollut hieman alle 8 000 hehtaaria. — Taimikonhoitovelkaa syntyy jatkuvasti, metsänhoidon asiantuntija Pekka Kuitunen Metsäkeskuksesta toteaa. Taimikonhoidossa säästäminen kostautuu jatkossa nuoren metsän rääseytymisenä. Taimikonhoito on kallista, mutta hyödyt kotiutetaan vasta vuosikymmenien päästä. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan metsänhoitopäällikkö Tuomas Kähö jakaa Kuitusen huolen. — Istuttaminen hoidetaan ainakin meidän työmaillamme lähes aina, mutta istutuksen jälkeiset taimikonhoitotyöt jäävät turhan usein tekemättä, Kähö sanoo. Tämä tarkoittaa Kähön mukaan sitä, että uudistamiseen investoidut rahat valuvat hukkaan taimikon pusikoituessa. Lue koko uutinen:

