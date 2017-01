Uutinen

Etelä-Saimaa: Norpalle kolataan taas apukinoksia — omin päin toimeen ei pidä käydä Saimaannorpan pesinnän turvaamiseksi Saimaalle kolataan tänäkin talvena apukinoksia. Kinosten kolaaminen aloitetaan ensi viikonloppuna. Metsähallitus päätti asiasta palaverissaan aamupäivällä. Eteläisellä Saimaalla lunta oli viikonloppuna parhaimmillaankin vain alle puolen metrin, enimmäkseen vain jotakin senttejä. Norppa tarvitsee pesäänsä mielellään liki metrisen kinoksen. Apukinokset kolataan aiempien pesimähavaintojen perusteella sopiville varjoisille pohjoisrannoille. — Omin päin ei kinoksia pidä lähteä kolaamaan eikä norppia saa houkutella pesimään esimerkiksi kesämökkien lähelle, Metsähallituksen suojelubiologi Miina Auttila muistuttaa. Saimaannorpan pesien tulisi olla valmiina hyvissä ajoin ennen synnytysjaksoa, joka alkaa helmikuun puolivälin tienoilla. Viime vuonna norpan avuksi kokeiltiin ensi kertaa myös turvelevystä rakennettuja keinopesiä. Metsähallituksella ja Itä-Suomen yliopistolla on työn alla myös nyt neljä tekopesää turpeesta ja ruokopesiäkin on tarkoitus rakentaa pari kappaletta. Apukinosten käyttö suojelutoimena aloitettiin 2014, jolloin tehtiin 240 apukinosta lähes lumettomalle Saimaalle. Myös nyt tavoitteena on kolata noin 200 apukinosta. Lue koko uutinen:

