Uutinen

Etelä-Saimaa: NST sai uuden keskushyökkääjän loppukaudeksi NST Lappeenrannan miesten joukkue on vahvistanut rivejään siirtotakarajan tuntumassa. FCB Turun riveissä I ja II divisioonaa pelannut Juho Simolin, 29, siirtyy NST:n riveihin loppukauden ajaksi. Turkulaiseurassa pelaamissaan 50 ottelussa Simolin keräsi tehopisteet 53+29. Simolin on pelannut usealla eri pelipaikalla, NST:ssä hänelle kaavaillaan keskushyökkääjän roolia. — Kuulin kesällä Juhon vaikuttavan täälläpäin ja olin häneen yhteydessä. Tuolloin miehen rajavartijaopiskelut olivat loppusuoralla ja kokonaisuudessa oli hänellä vielä liikaa muuttuvia epävarmoja tekijöitä, joten hän ei pystynyt hyppäämään mukaan, kertoo NST:n päävalmentaja Perttu Kytöhonka seuran nettisivulla. Kytöhongan mukaan laitahyökkääjiä joukkueessa on riittävästi, mutta keskushyökkääjäosasto on tuottanut päänvaivaa koko kauden ajan. — Kyselin miehen kiinnostusta uudelleen tässä reilu viikko sitten ja nyt tilanne oli selkiytynyt. Parien treenien jälkeen totesimme, että meiltä löytyy yhteiset intressit ja sorvattiin siirtopaperit kuntoon. NST putosi viime kauden päätteeksi salibandyliigasta, eikä kausi divarissakaan ole sujunut yhtään paremmin. Lappeenrantalaiset ovat tällä hetkellä sarjassa karsijanpaikalla, toiseksi viimeisenä. Karsintaviivan yläpuolelle on matkaa neljä pistettä, mutta NST on pelannut yhden ottelun enemmän kuin viivan päällä 11. oleva SB Vaasa. Runkosarjassa NST:llä on jäljellä vielä seitsemän ottelua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/18/NST%20sai%20uuden%20keskushy%C3%B6kk%C3%A4%C3%A4j%C3%A4n%20loppukaudeksi/2017121796270/4