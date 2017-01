Uutinen

Etelä-Saimaa: Leader liukuu Imatran keskustoihin Maaseudun kehittämisrahasto Etelä-Karjalan kärki-Leader tekee aluevaltauksen. Maaseutualueilla toimivan yhdistyksen uuden Ikioma Ihana Imatra -hankeen kohdealue on Imatrankosken ja Vuoksenniskan kaupunkialueet. — Kaupunkialue on meille uusi asia. Uuden hankeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta, eikä tavan mukaan maaseuturahastolta, sanoo kärki-Leaderin toiminnanjohtaja Riitta Bagge. Baggen mukaan kärki-Leaderin toiminnassa on ollut epäsuhta, kun Imatran keskustat on rajattu toiminnasta pois. Varsinkin Imatran kaupunki on toivonut yhdistyksen toiminnan laajentumista. Aiemmin kärki-Leader on voinut toimia vain Imatralla ydinkeskustojen ulkopuolella harvempaan asutuilla alueilla. Lue koko uutinen:

