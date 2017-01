Uutinen

Etelä-Saimaa: La Olivan ja Olén paikalle uudet ravintolat Lappeenrannan keskustaan Fersent Yavuz avaa helmikuussa uuden ravintolan Lappeenrannan keskustaan Valtakadulle. Kiinteistö on sama, jossa hän vajaan vuoden pyöritti espanjalaistyylistä lounas- ja iltaravintolaa La Olivaa.Tällä kertaa hän yrittää houkutella ihmisiä ravintolaan puuhiiligrillillä, jollainen ravintolan keittiöön on tulossa. Fersent uskoo, että puuhiiligrillistä leviävä pieni savunhaju on sopivan eksoottista.— Ravintolan nimi on Iskender Bar, mutta siellä ei tarjoilla kebabia. Paistamme puuhiiligrillissä pizzoja, joiden lisäksi ravintolassa tarjoillaan erilaisia hampurilaisia ja pihvejä. Salaattipöytä rakennetaan samantyyppiseksi kuin La Olivassa oli.Nimi Iskender tulee Yavuzin muista ravintoloista. Hänellä on Lappeenrannassa kolme pizzeria-kebabpaikkaa Leirissä, Tirilässä ja Kauppakadulla.Bar Iskenderissä tarjotaan myös lounasta.Lappeenrantaan avautuu helmikuussa myös toinen uusi ruokaravintola. Kolme kiveä avaa kolmannen ravintolansa entisen ravintolan Olén tilalle Raatimiehenkadulle.Ravintola- ja keittiötoimenjohtaja Mikko Kinnari ei ole vielä paljastanut uuden ravintolan nimeä tai toimintaideaaLappeenrantaan saattaa myös ilmestyä Lähi-idän gourmet -katuruokaan erikoistunut yritys Fafa’s, joka etsii uusia franchising-kumppaneita ympäri Suomea. Yksi uusi kohdekaupunki on Lappeenranta. Fafa’sissa on muun muassa falafelejä, pitaleipiä sekä salaatteja. Lue koko uutinen:

