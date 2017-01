Uutinen

Kaupunginteatterin Niskavuorella ollaan ylpeyden ja nöyryyden opissa Rakkaus, intohimo, raha, valta ja kunnia. Mitään niistä ei puutu Niskavuoren nuori emäntä -näytelmästä. Sen ensi-ilta on Lappeenrannan kaupunginteatterissa lauantaina. Hella Wuolijoki kirjoitti tekstin 77 vuotta sitten, mutta se kipinöi yhä. Vuonna 1880 kansallismielisyys nosti päätään. Niskavuoren talo ja tila ovat kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Sinne mahtuvat yhtä hyvin korkea valta, vanha raha kuin osaton köyhälistökin. — Tässä on monta kiinnostavaa kulmaa: intohimoinen rakkaustarina, yhteiskunnalliset asiat, oikeudenmukaisuus, onnen kaipuu, työ, ohjaaja Iiris Rannio luettelee. Tarina alkaa onnellisesta päivästä. Niskavuorelle miniäksi naitu Saaroisten Loviisa saa metsärahoja. Onni särkyy, kun hänen miehensä Juhani Niskavuoren salaisuus paljastuu: meijerska Malviina on Juhanin suuri rakkaus, ja heillä on yhteinen poika. Loviisana nähtävä Sanna Kemppainen ja Malviinan roolissa oleva Aija Pahkala kehuvat Wuolijoen roolihahmoja taitavasti kirjoitetuiksi. Kemppainen näkee Loviisan kehityskaaren. Naiset ovat Niskavuoren kantava voima. He tuovat taloon rahaa ja tekevät paitsi perillisiä myös töitä. Juhanikin joutuu lopulta valitsemaan itseään isomman asian. — On hienoa näytellä roolia, jossa on intohimoa, Seppo Merviä sanoo. Hän huomauttaa, että samoja perheen, lasten ja avioliiton teemoja pohditaan yhä meidän ajassamme. Niskavuori-näytelmät ovat aikoinaan vahvistaneet suomalaista identiteettiä. — Tänä päivänä identiteetti on jo paljon monimuotoisempi. Rakkaus ja metsät kuitenkin pysyvät, ohjaaja otaksuu. Niskavuoren nuori emäntä, ensi-ilta Lappeenrannan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä lauantaina 21.1. klo 19.

