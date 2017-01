Uutinen

Etelä-Saimaa: Kansallisomaisuudessa rapautumisen merkkejä, entistä useampi metsien avohakkuuala jää istuttamatta uudelleen Metsäväki on huolissaan metsien uudistamisesta. Entistä useampi uudistushakkuun jälkeinen aukko jää uudistamatta, eli avohakkuun jälkeen tilalle ei istuteta uutta puustoa. Vuosien 1996—2014 aikajaksolla tarkasteltuna Kaakkois-Suomen uudistus- eli avohakkuiden määrä on noin 20 prosenttia suurempi kuin perustettujen taimikoiden määrä. Vuositasolla istuttamatta jää noin 1 500 hehtaaria. Osa alasta istutetaan myöhemmin, osa on uudistunut luonnostaan. — Tästä osan voi selittää tilastoinnin puutteet, mutta ei täysin. Kuilu näyttää revenneen viime vuosina suuremmaksi, sanoo metsänhoidon asiantuntija Pekka Kuitunen Metsäkeskuksesta. Metsänuudistuksen lykkääminen näkyy tulevaisuudessa vähenevinä puukuutioina. Tätä pidetään huolestuttavana, koska tämän hetken tietojen valossa puulle on kysyntää teollisuudessa. — Tulevaisuuden puuhuolto nojaa nyt perustettaviin metsiin. Oman onnensa nojaan jätetyille istuttamattomille aloillekin kasvaa puustoa, mutta osa on niin huonolaatuista, että Metsäkeskuksen mukaan ne olisi istutettava uudelleen käyttökelpoisen puuston aikaansaamiseksi. Kyse on myös ekologiasta. Kasvava metsä sitoo itseensä hiiltä ja nopeasti kasvavat nuoret metsät toimivat paremmin hiilinieluina kuin vajaapuustoiset taimikot. Lue koko uutinen:

