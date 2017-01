Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaivutyö ei sotke nyt Lahnajärveä Etelä-Saimaan uutinen (18.1.) antoi väärän kuvan Lemin Suntianlahden kosteikkourakasta. Kaivutyön aikana ei ojaan eikä Lahnajärveen ole valunut litraakaan vettä, kosteikkoasiamies Antti Happonen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta oikaisee. — Työ tehdään täysin kuivatyönä. Työmaa on eristetty valuma-alueen laskuojasta. Kosteikolle lasketaan vesi vasta ensi kesänä, kun talvi on tiivistänyt kaivetut maat. Tällöin maaperästä irtoaa mahdollisimman vähemmän savea. Ravinteita sisältävä multakerros on ajettu urheilukentälle jo vuosia sitten. — Jatkossa kosteikon toivotaan vähentävän ojan ruskeitten vesien valumaa, Happonen sanoo. Happonen uskoo, että syy Lahnajärven ruskean veden tavallista runsaampiin valumiin on talven säissä. — Vesi valuu nyt pitkin jäätyneen ojan pintaa Lahnajärven jäälle. Ruskea on todennäköisesti rautayhdisteitä ja osin humusta. | Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/18/Kaivuty%C3%B6%20ei%20sotke%20nyt%20Lahnaj%C3%A4rve%C3%A4/2017121796291/4