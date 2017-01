Uutinen

Etelä-Saimaa: Jarno Lippojoki jatkaa SaiPassa tämän viikon, uusia puolustajia kartoitetaan ulkomaita myöten Jarno Lippojoen lainapesti SaiPassa jatkuu tämän viikon. Lauantaina ensimmäisen liigaottelunsa viiteen vuoteen pelannut Lippojoki on SaiPan käytettävissä loppuviikon otteluissa Lukkoa ja Ässiä vastaan. Lippojoki paikkaa SaiPassa loukkaantuneina olevia puolustajia. Sivussa ovat tällä hetkellä Lauri Taipalus, Kalle Maalahti ja Jere Sneck. Brett Carsonin kausi päättyi loukkaantumiseen jo aiemmin. Lippojoen lisäksi SaiPan aamujäillä viiletti keskiviikkona runsaasti seuran A-nuorten pelureita. Edustusjoukkueeseen vahvimmin tyrkyllä on puolustajista liigadebyyttiään edelleen odottava Henry Maarnela, 20. SaiPan urheilujohtajan Antti Tuomenoksan mukaan SaiPan tähtäimessä on pakkikaluston vahvistaminen minimissään yhdellä pelaajalla. Haasteena ovat kuivat pelaajamarkkinat. — Muutamakin seura pelasi lauantaina viidellä pakilla. Se kertoo aika paljon liigan pelaajatilanteesta tällä hetkellä. Ulkomaat ovat tarkan syynäyksen alla, mutta sielläkään tilanne ei ole paljon parempi. SaiPa matkaa länsirannikolle huomenna. Perjantaina joukkue pelaa Raumalla Lukkoa vastaan ja lauantaina vastassa on Porin Ässät. SaiPa majailee liigassa sijalla 14, kun runkosarjaa on jäljellä 19 ottelua. Lue koko uutinen:

