Etelä-Saimaa: Imatran kaupunki: sataman venepaikkojen hintoja ollaan tarkastamassa alaspäin Paljon keskustelua herättäneitä Imatran sataman venepaikkojen hintoja ollaan laskemassa, tiedottaa Imatran kaupunki. Imatran kaupunki sekä satamaoperaattori New port Imatra käyvät lähiaikoina sopimuksen edellyttämät neuvottelut tulevan kauden venepaikkojen hinnoista. — Operaattori on jo omatoimisesti tarkastamassa hintoja — imatralaisten veneilijöiden eduksi. Asiasta tiedotetaan erikseen, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs. Kaupunki painottaa luottavansa operaattorin laatimiin suunnitelmiin satama-alueen kehittämiseksi ja toivoo heille työrauhaa. — Samoin luotetaan operaattorin alihankkijana toimivaan Saimaan Vene Oy:n toimintaan alueella. Kaupunki muistuttaa, että kaavaillut hintojen korotukset kohdentuvat laitureiden investointeihin ja ovat satamasopimuksessa määriteltyjä. Imatran kaupunki on parin viime vuoden aikana investoinut Lammassaaren infran ja yleisten alueiden rakentamiseen 650 000 euroa. — Kaikki tähtää siihen, että Lammassaareen rakentuu seuraavan kymmenen vuoden aikana yksi eteläisen Saimaan toimivimmista vieras- ja kotisatamista. Jo veneilykauden 2016 aikana tehdyt uudistukset ovat kaupungin mukaan olleet tervetulleita. — Toive on, että veneilijät käsittävät uudistuksen tarpeellisuuden. Satamasopimuksen mukaisesti kaupunki huolehtii siitä, että venepaikkojen hinnat ovat alueellisesti kaakkoisen Suomen vertailussa kilpailukykyiset, toteaa Äikäs. Lue koko uutinen:

