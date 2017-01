Uutinen

Etelä-Saimaa: Asuinpaikan valintaan vaikuttavat työ, asunto ja sosiaaliset verkostot Savitaipaleella ja Lemillä on Etelä-Karjalan kunnista raskain verotus. Vuodessa savitaipalelainen tai lemiläinen maksaa veroja 1 069 euroa enemmän kuin Parikkalassa, jossa verotus on maakunnan keveintä. Kireä verotus vaikuttaa kunnan vetovoimaisuuteen ainakin mielikuvissa. Työllisyys- ja asuntotilanne ovat kuitenkin verotusta tärkeämpiä asuinpaikkaa valitessa, sanoo Suomen kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. Myös sosiaaliset verkostot merkitsevät enemmän kuin verotus, toteaa tutkijatohtori Juho Luukkonen Helsingin yliopiston aluetutkimuksen osastolta. Savitaipalelainen Teemu Viiru ja lemiläinen Marko Monola tietävät, että Savitaipaleella kunnallisveroprosentti on korkea. — Taavetissa asuessani huomasin, että veroprosentti oli pieni, Monola sanoo. Hän on asunut monella paikkakunnalla: Lappeenrannassa, Kouvolassa, Lahdessa, Savitaipaleella ja Luumäellä. Nyt Monola asuu Lemillä, aivan Savitaipaleen rajan tuntumassa. Lemille Monola muutti Savitaipaleen Heituinlahdesta, koska Lemiltä löytyi parempi asunto. — En miettinyt veroprosentteja. Teemu Viiru kertoo asuneensa aina Savitaipaleella. Synnyinkunnassa hänet pitävät työ ja ystävät. — Voisin muuttaa työn takia jonnekin muualle. Parturi-kampaaja Tarja Tamper on asunut koko ikänsä Savitaipaleella. — Viihdyn maalla. Vaikka Savitaipaleen kuntaveroprosentti onkin korkea, Tamper kokee saavansa vastinetta verorahoilleen. — Täällä on hyvät harrastusmahdollisuudet: on jumppia ja Suvannossa pääsee uimaan. Samaa mieltä on Tuomo Käyhty. — Täällä on paljon palveluita pieneksi kunnaksi. Vaikka kyllähän täällä hiljenee. Lue koko uutinen:

