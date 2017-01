Uutinen

Etelä-Saimaa: Arkistosta: Pantiinko Lykken pois silmistä vai onko sillä salaperäinen tarina? Lappeenrannan Lykken-veistos on noussut julkisuuteen Kaukaan kerhon takana olevasta puistosta. Miten Lykken sinne päätyi, ja mikä se oikein on? Vastauksia antaa Etelä-Saimaassa vuonna 2003 julkaistu juttu, jonka kirjoitti toimittaja Esa Vilenius. Etelä-Saimaa 24.5.2003 POIS SILMISTÄ VAI SALAPERÄINEN TARINA? Luultavasti suuri osa lappeenrantalaisista ei tiedä missä Lotta-patsaan ohella kaupungin toinen suunnilleen realistinen naisfiguuri sijaitsee. Se on saanut vuosikymmenet olla rauhassa kaupunkilaisten katseilta Kaukaan kerhon takaisessa puistossa. Tanskalaisen Rudolph Tegnerin (1873-1950) "Lykken" (onni) tuli Lappeenrantaan lahjoituksena vuonna 1962. Patsas on jalustamerkinnän mukaan vuodelta 1900. Patsasta on pidetty hyvin ja se kullattiin muutama vuosi sitten uudelleen, kun sen pinnasta löydettiin jälkiä vanhasta kultauksesta. Ateneumin intendentti ja patsasasiantuntija Leena Ahtola-Moorhousen mukaan se on varmaankin ainoa suomalainen ulkopatsas, joka on kullattu. Patsasta ei kuitenkaan kannata raaputella. Pinnoitteessa on niin vähän kultaa, ettei siitä hyödy mitään: se on suunnilleen sama kuin yrittäisi rikastua kirjojen kultaisia kansitekstejä raaputtamalla. Itse kulta, passiivinen alkuaine, on hyvin kestävä materiaali esimerkiksi ilmansaasteita vastaan. Kultaustahan on käytetty jopa katoissa. Kullan kiinnittäminen vaatii suurta ammattitaitoa. Ahtola-Moorhousen mukaan Lykken on ilman muuta myös kansallisesti arvokas teos. – Suomessa on ylipäänsä hyvin vähän ulkomaisten kuvanveistäjien töitä, etenkään moni-ilmeisiä puistoveistoksia. Rajua symbolismia, ehkä tylsä tarina Ahtola Moorhousen mukaan teos on (kuvan perusteella) voimakkaan symbolistinen ja siinä näkyvät hyvin selvästi Auguste Rodin vaikutteet. Ahtola-Moorhouselle Tegner ei ole aiemmin tuttu, mutta hän vertaa patsasta tyyliltään suomalaiseen Georges Winteriin. Lotta-patsaan Ahtola-Moorhouse kyllä muistaa. Tanskassa, Helsingörissä on Tegner-museo, jonka ulkoalueella on patsaspuisto. Tegner-museon nettisivuilta paljastuu, että Lykken ei ollut suinkaan ainut lajiaan Tegnerin tuotannossa. Jotakin samanlaista on myös Ville Vallgrenin töissä. Ahtola-Moorhousen mukaan vuosisadan vaihteen taide on tulossa muotiin. Ateneumiinkin ollaan kokoamassa Vallgren-näyttelyä. Tegnerin vaikuttajaksi mainitaan museosivuilla juuri Rodin, mutta vanhemmiten hänen työnsä pelkistyivät klassisvaikutteisiksi. Tegnerin töitä on jonkin verran ulkomailla. Lykkenistä Tanskassa museossa pienoisveistos. Tegneristä on valmistumassa myös elokuva, Et liv i kamp. Teoksen nimen ja hahmojen yhteys on hämmentävä. Mieshän suorastaan romahtanut ja suojaa olkavarrellaan silmiään. Naisen olemus on euforinen. Kenen "onni"? Ahtola-Moorhouse pitää mahdollisena, että lahjoitus Kaukaalle saattoi aikoinaan olla keino päästä siitä eroon. 60-luvun maun mukaan tällainen taide oli teeskentelevää ja arvotontakin. Olisiko lahjoittaja, tanskalainen johtaja Pouel Scleicher halunnut päästä eroon kiusallisesta patsaasta toimittamalla sen lahjaksi Itä-Suomeen? Joka tapauksessa työ otettiin Kaukaan henkilöstölehden mukaan aikoinaan mielihyvin vastaan ystävyydenosoituksena. Vastaanottajina olivat muun muassa vuorineuvos Jacob von Julin ja isännöitsijä Jarl Enckell. Tilaisuudessa lauloi oopperalaulaja Anita Välkki. Patsaan kultaus oli piilossa jo silloin, kun se tuli Suomeen. Kaukaan viestintäpäällikkö Marita Stenbäckin mukaan yhtiö ei ole halunnut piilotella patsastaan, mutta ei ole siitä liiemmin kertoillutkaan. Aikoinaan esitettiin suunnitelma, että se olisi siirretty Kaukaan kerhon edustalle, mutta ajatuksesta luovuttiin. Takavuosina kaukaslaisilla oli traditiona lakittaa Lykken vappuna. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/18/Arkistosta%3A%20Pantiinko%20Lykken%20pois%20silmist%C3%A4%20vai%20onko%20sill%C3%A4%20salaper%C3%A4inen%20tarina/2017121792070/4