Etelä-Saimaa: UPM Kaukas ei lämpene Lykken-patsaan siirtämiselle Kaukaan kerhon edustalle Metsäyhtiö UPM:n Kaukaan kerhon takapihalla on harvinainen ja merkittävä veistos. Lykken eli suomeksi Onni ei näy Kaukaankadulle, mutta Julinintieltä se näkyy joten kuten, tosin matkan päästä. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.) vetosi UPM:ään, jotta tämä siirtäisi patsaan kerhon edustalle, esimerkiksi parkkipaikalla olevaan liikenneympyrään. Patsaan siirto ei ole vireillä, eikä tulekaan. UPM Kaukaan tehdasintegraatin johtaja Teuvo Solismaa kertoo, että Lykken säilyy nykyisellä paikallaan. Veistoksen siirtäminen Kaukaan kerhon etupihalle oli Solismaan mukaan esillä 1990-luvulla. Tuolloin yhtiö pyysi asiasta useita asiantuntijalausuntoja. Kaikki lausujat olivat yksimielisiä siitä, että patsas tulee säilyttää nykyisellä paikallaan. Tuolloin myös todettiin, että etupihan liikenneympyrä on ahdas paikka veistokselle. Lykken-patsas on Lappeenrannan upeimpia taideteoksia, ja se on laatuaan erittäin harvinainen. Näin kertoo Lappeenrannan taidemuseon intendentti Leena Räty. Patsaan tekijä Rudolf Tegner (1873—1950) oli merkittävä tanskalainen kuvanveistäjä. Lue koko uutinen:

