Etelä-Saimaa: Tieto aloittaa yt-neuvottelut — yhtiöllä on Etelä-Karjalassa noin 150 työntekijää Tietotekniikan palveluyhtiö Tieto aloittaa yt-neuvottelut Suomessa. Neuvottelut koskevat yhtiön mukaan enintään 250 henkilöä. Tiedolla on Suomessa noin 3 600 työntekijää, joista Lappeenrannassa noin 140 ja Imatralla kymmenen. Yhtiön tiedotteen mukaan 250 työpaikasta enintään 180 kohdistuu Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualueelle ja loput pääasiassa Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi -toimialaryhmään ja tukitoimintoihin. Tiedon tavoitteena on parantaa kilpailukykyään ja mahdollistaa investoinnit innovaatioihin jatkossakin. Yhtiön tiedotusjohtaja Kia Haringin mukaan myös Lappeenrannan ja Imatran työntekijät ovat neuvottelujen piirissä, mutta suurimmat vaikutukset ovat pääkaupunkiseudulla, missä on valtaosa Suomen henkilöstöstäkin. Kaikkiaan Tiedon palveluksessa on 14 000 henkilöä yli 20 maassa. Lue koko uutinen:

