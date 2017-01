Uutinen

Etelä-Saimaa: Rahoittamalla Lemin laululavaa saa nimensä avajaisjuhlan musiikkiesitykseen, Eija Räisänen lupaa Lemin musiikkiyhdistyksen aloitteesta kirkonkylään nuorisoseurantalo Tapiolan tuntumaan rakennetaan modernisoitu kopio sata vuotta sitten paikalla seisseestä esiintymislavasta, laululavasta. Toteutuakseen lava tarvitsee leader-rahoituksen ohella omaa rahaa ja talkootyötä. — Lemillä on vahva talkoohenki. Sillä on saatu vaikka mitä aikaan, kirkon urkujen hankinnasta lähtien, laululava-hankkeen vetäjä ja Lemin musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Eija Räisänen sanoo. Idea laululavasta sai kiitosta, mutta joulun alla käynnistetyn joukkorahoituskampanjan alku on ollut nihkeää. Se on tuottanut vasta noin 500 euroa. Räisänen arvelee, että kampanja on saanut huonosti näkyvyyttä eikä siten ole ihmisten tiedossa. — Tietenkin näinä aikoina moni miettii, mihin rahansa laittaa. Mesenaatti-kampanjaan voi kuitenkin osallistua jo 15 euron lahjoituksella. Jo sillä saa nimensä avajaisten musiikkiesitykseen ja muutakin vastiketta. Kampanja epäonnistuminen harmittaisi, mutta hanketta se ei kaada. — Olen sanonut, että rakennan lavan vaikka omin käsin. Parempi taitaa kuitenkin olla, että pysyn poissa työmaalta, hän nauraa. Eija Räisänen on musiikin moniosaaja. — Valmistuin laulunopettajaksi Kuopion konservatoriosta ja oopperalaulajaksi Sibelius-Akatemiasta. Olen konsertoinut Suomessa ja ulkomailla, levyttänyt ja nauhoittanut radiolle ja esittänyt suomalaisten säveltäjien uutta musiikkia — muun muassa. Humanistisen ammattikorkeakoulun ilmoitus kulttuurituottajan koulutuksesta innosti uuteen. — Olin siihen asti tehnyt töitä vain taiteilijana, tullut valmiiseen pöytään kantamatta huolta kaikesta siitä, mitä konserttien valmisteleminen vaatii. Räisänen sai opiskelupaikan. — Koulussa pääsin jo tekemään vaativia ja vastuullisia hommia, mikä oli todella mielenkiintoista. Harjoittelun ja opinnäytetyönsä hän teki Pasimusic-festivaalille Kuopiossa ja Lapinlahdella ja jatkoi valmistuttuaan tapahtuman tuottajana. Pasimusicia Räisänen on tehnyt kolmena syksynä, Lemin musiikkijuhlien toiminnanjohtajana on alulla toinen vuosi. Myös aiemmat työt jatkuvat. — Minä laulan ja kolmena iltana viikossa opetan laulua. Opiskelukin jatkuu. Hän aloitti juuri johtamisopinnot Aalto-yliopistossa. Lemin laululavan yhteisörahoituskampanja löytyy verkosta osoitteesta www.mesenaatti.me/leminlaululava. Lue koko uutinen:

