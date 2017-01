Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi: Kuusankoskella ammuttiin aamuyöllä vastaanottokeskuksen oveen — ampujasta on valvontakameran kuva Hätäkeskukseen ilmoitettiin tiistaina aamuyöllä, että Kuusankosken Rekolan vastaanottokeskuksen läheltä oli kuulunut laukaus. Paikalta oli poistunut tumma farmarimallinen henkilöauto. Vastaanottokeskuksen ulko-oven viereiseen lasiin oli tullut reikä. Ulko-oven tasanteelta löytyi luodin jäänteitä. Tapahtumasta on valvontakameran tallenne, josta näkyy autosta etumatkustajan paikalta nouseva henkilö. Hänellä on yllään tumma yläosa ja vaaleat housut. Tekoa tutkitaan vaaran aiheuttamisena. Poliisin tietojen mukaan kenenkään henki tai terveys ei vaarantunut. Tutkinnallisista syistä luodista tai käytetystä ampuma-aseesta ei tiedoteta enempää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/17/Poliisi%3A%20Kuusankoskella%20ammuttiin%20aamuy%C3%B6ll%C3%A4%20vastaanottokeskuksen%20oveen%20%E2%80%94%20ampujasta%20on%20valvontakameran%20kuva/2017521791357/4