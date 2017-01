Uutinen

Etelä-Saimaa: Minimani-ketju porskuttaa kuudella myymälällään — Jos oikein hyvän tarjouksen tekee, ihmiset ostavat aina, tietää kauppias Juha Aarnio Halpatavarakauppa on lama-aikana vahvemmilla kuin moni muu. Näin arvioi Imatralla, Lappeenrannassa ja Mäntyharjulla toimivan Minimani-ketjun yrittäjä Juha Aarnio. Kun on tiukkaa, ihmiset pohtivat rahankäyttöään entistä tarkemmin. Se saa heidät suuntamaan monesti halpakauppaan. — Tuloksemme oli viime vuonnakin plusmerkkinen. Siitä on oltava tyytyväinen. Jos oikein hyvän tarjouksen tekee, ihmiset ostavat aina, tietää Aarnio. Halpakauppaketjujen kentässä kuuden myymälän Minimani on pieni. Aarniosta se voi kuitenkin olla etu. — Toiminta pystytään silloin pitämään joustavana. Aarnio näkee, että alan suurin toimija, hyvää tulosta tahkoava Tokmanni-ketju on ajautumassa pois alkuperäisestä halpakauppa-ajatuksesta. — Kun myymälät muuttuvat kiiltäviksi ja valikoima kaventuu, häipyy kaupasta yllätyksellisyys ja tietty rosoisuus. Lue aiheesta lisää tämän päivän lehdestä tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

