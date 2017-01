Uutinen

Etelä-Saimaa: Maaoikeuden päätös Pikisaaren kiistassa — Korvaukset lasketaan uudelta pohjalta Maaoikeus antoi tiistaina ratkaisun Pikisaaren kiistassa. UPM-Kymmene ja Lappeenrannan Energiaverkot ovat kiistelleet vuosia korvauksista, jotka koskevat Pikisaaren maiden saastumista. Oikeuden päätöksellä Lappeenrannan Energiaverkkojen mätkyt kasvavat. Lisäksi maan pilaantumisesta aiheutuvat korvaukset lasketaan uudelleen. Asiasta tehtiin aiemmin toimitusratkaisu, jonka mukaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy on aiheuttanut pintamaiden pilaantumisen Pikisaaressa. Silloin vastuu korvauksista sekä toimitus- ja edunvalvontakustannuksista jaettiin puoliksi UPM:n ja Energiaverkkojen kesken. Maaoikeus kuitenkin katsoo nyt, että Lappeenrannan Energiaverkkojen on maksettava kokonaan korvaukset, edunvalvonta- ja toimituskustannukset sekä oikeudenkäyntikulut. Oikeuden mukaan on laskettava uudestaan, paljonko Lappeenrannan Energiaverkot maksaa korvauksia UPM-Kymenelle. Uusi selvitys pohjautuu toisella tavalla määriteltyyn maa-alaan kuin aiemmassa päätöksessä. Korvaukset eivät ainakaan pienene. Päätöksen mukaan uudelleen laskettu korvaus ei saa olla pienempi kuin summa, joka määrättiin Lappeenrannan Energiaverkkojen maksettavaksi aiemmin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/17/Maaoikeuden%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20Pikisaaren%20kiistassa%20%E2%80%94%20Korvaukset%20lasketaan%20uudelta%20pohjalta/2017121794063/4