Maahanmuuttovirastossa käsitellään toissavuoden ruuhkan häntiä

Kuva: Inka Nordlund

Maahanmuuttovirasto purkaa edelleen toissavuonna jätettyjen turvapaikkahakemusten ruuhkaa.

Vuonna 2015 Suomesta turvapaikkaa haki lähes 32 500 ihmistä. Niistä on edelleen käsittelemättä noin 3 800, kertoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo.

Työntekijämäärä on kuitenkin laskenut. Lappeenrannassa Maahanmuuttoviraston henkilöstömäärä on pudonnut hieman alle sadasta 40:een.



Joutsenon vastaanottokeskuksessa Konnunsuolla on nyt noin 250 asukasta yli 20 maasta.

Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen sanoo, että vastaanottokeskuksessa on väljää ja rauhallista verrattuna syksyn 2015 pahimpiin ruuhkiin. Vastaanottokeskuksessa on paikkoja 330 asukkaalle.



Yli sata ihmistä odottaa Joutsenon vastaanottokeskuksessa kuntapaikkaa Kaakkois-Suomesta.

— Se ei ole helppoa. Meillä on tekemistä, että löydämme kaikille asunnon, Kähkönen toteaa.