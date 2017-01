Uutinen

Etelä-Saimaa: Loukkaantumiset niittävät SaiPan pelaajia pahan kerran Loukkaantumiset piinaavat SaiPaa jääkiekkoliigassa edelleen. Joukkue tiedotti tiistaina, että hyökkääjä Joni Nikko joutuu operaatioon ja hänen kautensa on ohi. Lisäksi puolustajien Lauri Taipaluksen, Kalle Maalahden ja Jere Sneckin sairauslomien pituudet lasketaan viikoissa, kuten myös hyökkääjä Eetu Kosken. Taipalus on sivussa kahdesta neljään viikkoa, Maalahti noin kolme viikkoa, Sneck viikosta kahteen ja Koski noin kaksi viikkoa. Lisäksi hyökkääjä Curtis Hamilton on sivussa toistaiseksi päivä kerrallaan. Puolustaja Brett Carsonin kausi on ohi loukkaantumisen vuoksi. Lue koko uutinen:

