Etelä-Saimaa: Leo-Pekka Tähti on Vuoden urheilija Viisinkertainen paralympiavoittaja Leo-Pekka Tähti on valittu Vuoden urheilijaksi. Tähti voitti sadan metrin ratakelauksen kultaa Rio de Janeiron paralympialaisissa viime vuonna.Tähti jätti Urheilutoimittajain liiton jäsenäänestyksessä taakseen muun muassa Henri Kontisen ja Mira Potkosen.Urheilugaalan palkintorohmuja olivat Vuoden joukkueena palkitun Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen jäsenet. Vuoden valmentajaksi valittiin Jukka Jalonen, Vuoden nuoreksi urheilijaksi ja läpimurroksi Patrik Laine sekä Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi Kasperi Kapasen MM-kullan ratkaissut jatkoaikamaali.Imatran ajojen paluu oli ehdolla Vuoden urheilumarkkinointiteoksi, mutta palkinto myönnettiin SM-viikolle, jossa 22 urheilulajin Suomen mestaruudet ratkottiin Tampereella 11.—14. helmikuuta.Katuratamoottoripyöräilyn kansainvälisen mestaruussarjan osakilpailu palasi Vuoksen rannalle 30 vuoden tauon jälkeen viime kesänä.Järjestäjät odottivat paikalle saapuvan noin 20 000—25 000 kävijää, mutta tapahtuman suosio oli lopulta reilusti suurempi.Kisaviikonloppu houkutti Imatralle noin 36 500 pääsylipun ostanutta kävijää.— Kun mukaan lasketaan vielä kuskit, mekaanikot, työntekijät, talkoolaiset ynnä muut, on kokonaismäärä huikeat 42 000, Imatran Moottorikerhon Marko Heija iloitsi seuran tiedotteessa Imatran ajojen jälkeen.Imatran ajot kisataan Vuoksen varrella jälleen ensi kesänä 7.—9. heinäkuuta. Lue koko uutinen:

