Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Vanhan kentän katsomot katetaan keväällä Lappeenrannan Vanhan kentän katsomo saa katon päällensä vielä ennen pesäpallokauden alkua. Asiasta päätti nuoriso- ja liikuntalautakunta tiistaina. Katsomon katon rakentamisen hyväksytty kokonaishinta on 229 000 euroa. Katto rahoitetaan liikuntatoimen pienten peruskorjausten ja rakentamisen määrärahasta, jota kaupunginvaltuusto on myöntänyt 450 000 euroa. Summa todennäköisesti kasvaa vielä jonkin verran liikuntatoimen vuoden 2016 säästöistä. Liikuntapaikkainvestointeihin siirtyvän rahan suuruus selviää, kun liikuntatoimen vuoden 2016 lopullinen tilinpäätös valmistuu. Jos määrärahaa riittää, sillä on tarkoitus viimeistellä Kimpisen ulkokuntosali ja kunnostaa pieniä lähiliikuntapaikkoja, mutta myös uusia Sammonlahden tekonurmikentän pinnoite. Sammonlahden tekonurmiurakan alustava kustannusarvio on ollut noin 260 000 euroa. Nuoriso- ja liikuntalautakunta otti tiistaina vastaan jalkapalloseura PEPO Lappeenrannalta Sammonlahden tekonurmikentän uusimista puolustaneen adressin, jossa oli 537 allekirjoitusta. — Sammonlahden tekonurmikentän huono kunto on ollut meillä lautakunnassa hyvin tiedossa. Meillä on käytettävissä ne rahat, jotka nyt ovat. Voimme vielä ensi kuussa palata Sammonlahden tekonurmeen ja jos Luoja suo, se ehkä voidaan vielä toteuttaa, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Armas Timonen (sd.) toteaa. Lue koko uutinen:

